السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٢:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

صنعاء ترحب بإعلان الجزائر المصالحة بين الفصائل الفلسطينية

صنعاء ترحب بإعلان الجزائر المصالحة بين الفصائل الفلسطينية
السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

رحبت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية في العاصمة صنعاء، بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية.

العالم - اليمن

وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، إلى أن المصالحة جاءت في وقت غاية في الحساسية، حيث يصعد كيان العدو الصهيوني من استفزازاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالأخص في مدينة القدس الشريف ومحيطها بُغية فرض تغيير على أرض الواقع.

وأكد البيان أن اعلان الجزائر الذي تم بدعم ورعاية رئيس الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية عبدالحميد تبون، ساهم في تقريب وجهات نظر الفصائل الفلسطينية، لتوحيد موقفها في مواجهة العدو الصهيوني وصولاً لإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وثمنت وزارة الخارجية، الجهود الجزائرية الهادفة إلى توحيد الصف الفلسطيني، مؤكدة الموقف الرسمي الثابت للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، والشعب اليمني الداعم للقضية الفلسطينية في مواجهة التعنت الصهيوني حتى ينال الشعب الفلسطيني كافة حقوقه.

روابط ذات صلة

أنصارالله تدعو تحالف العدوان السعودي إلى الاستجابة العاجلة لمطالب صنعاء

اليمن: تحالف العدوان يحتجز سفينتي وقود جديدتين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسؤول ايراني: سنساعد الشركات الروسية المتضررة من العقوبات على دخول أسواق جديدة

"ميرتس" يطالب غانتس بإعلان حزب بن غفير كتنظيم إرهاب

أبرز العقبات أمام التسوية بين العسكر والمدنيين في السودان

الهند تعلن نجاح اختبار لصاروخ باليستي

شاهد.. اردوغان يتفقد منجم بارتن المنكوب ويتوعد بفتح تحقيق بالحادث

الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" أوكرانية