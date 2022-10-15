احتفال بالمولد النبوي وأسبوع الوحدة الإسلامية في بعلبك شرق لبنان

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وأشار مدير جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع الشيخ أسامة السيد إلى الآيات القرآنية في مدح النبي محمد، وقال: نلتقي في مثل هذه المجامع حبا برسول الله في هذا الشهر المبارك، شهر ربيع الأول، المؤمنون في كل أنحاء الدنيا يستنفرون حبا بسيدنا محمد، وآخرون يستنفرون بالمقابل لينسفوا من أذهان الناس حب وتعظيم رسول الله، ويتناولون الذين يحتفلون بالمولد النبوي الشريف، ويقولون هذه بدعة، أما الربيع العربي، بل الصقيع العربي، الذي قتلوا فيه الرجال وسبوا فيه النساء، وسطوا فيه على الأموال، هذا عندهم واجب مقدس، والعياذ بالله. هذه فتنة كبيرة بدأت بالخوارج ولم تنته في عصرنا هذا.

وأضاف: النبي العظيم الكريم كان مثلا في التواضع والأخلاق، ونحن بحاجة إلى التزود بخلق النبي في تربية مجتمعاتنا، لا سيما في هذا الوقت الشديد والمؤلم، والمعاناة من انفجار ودولار وكورونا وأزمات غاز ومازوت وخبز ودواء وغلاء، ومن حكام فاسدين تسلطوا على رقاب البلاد والعباد.

وبدوره تحدث مسؤول ملف الإصلاح السيد فيصل شكر باسم حزب الله مشيرا إلى أن رسول الله محمد أوصى العالم العربي والإسلامي وأصحابه قبل نحو 1434 سنة بإخراج اليهود من جزيرة العرب إذا أرادوا الأمان والأمن والعزة والكرامة.

وقال: كنا نقاتل الصهاينة في البر وهزمناهم وانتصرنا عليهم في لبنان، ثم انتقلنا إلى البحر فهزمناهم بإذن الله، وفي الحرب المقبلة التي ستأتي لا محال، سوف نقاتلهم برا وبحرا وجوا، وسوف نقتلع هذه الغجة السرطانية والشر المطلق إسرائيل من أرضنا وبلادنا، وسوف نقطع اليد الأميركية من هذه المنطقة كافة.