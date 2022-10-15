تجمع العلماء المسلمين يهنئ اللبنانيين بذكرى المولد النبوي الشريف

العالم_لبنان

وقالت في بيان اليوم السبت : في ٍهذه المناسبة العظيمة نذكر المسلمين جميعا وخصوصا المرجعيات الدينية والسادة العلماء، بضرورة التمسك بكلام الله تعالى الذي أخبرنا أن هذه الأمة هي أمة واحدة وليست أمما، فقال جل وعلا: (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون). لذا فإننا مطالبون جميعا كمسلمين لأي مذهب انتمينا بالعمل يدا بيد من أجل تحقيق غاية وهدف صاحب الذكرى صلى الله عليه وآله وسلم بتحقيق العبادة لله تعالى ورفعة الدين وإعلاء شأن المسلمين وتحقيق العدالة للناس كافة.

وأضافت: نتوجه بالتهنئة للبنانيين عامة على الإنجاز الذي حققته المقاومة وسيدها سماحة السيد حسن نصرالله بفرض شروطها وشروط الدولة اللبنانية على العدو الصهيوني، وأشادت الهيئة الإدارية في التجمع بالتعاون الذي تم بين الرؤساء الثلاثة وبالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني والذي نرجو ان يكون نموذجا يحتذى في حل كل المسائل السياسية والاقتصادية والمعيشية المنطلقة من المصلحة الوطنية البعيدة عن المنطق الطائفي والفئوي والحزبي.

وتابعت: من خلال الإنجاز الذي تم، فإننا نؤكد على ضرورة التمسك بحق الشعب اللبناني في كل أرضه وثرواته والاستفادة من مقدراته من النفط والغاز وعدم التفريط بأي جزء هو من حق الدولة اللبنانية واللبنانيين والدفاع عن سيادة لبنان في الأرض والبحر والجو. ونطالب المسؤولين بالعمل على التلزيمات الموثوقة والشفافة مع شركات ذات سمعة طيبة لحماية العقود من السرقة والهدر والنهب والسمسرات والتلزيمات بالتراضي.

وختمت: إن حماية هذه الثروة من النهب هي المعركة الحقيقية التي يجب أن يخوضها الشرفاء في هذا البلد متضامنين لحفظ ثروة الشعب اللبناني من مافيا المال والسياسة وعدم نهبها، كما أشار سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، لأن ذلك هو الأمل الوحيد المتبقي لخروج لبنان من أزمته وضائقته الاقتصادية والمعيشية والمالية.