هل تصغى اوروبا الى التحذير الأيراني؟ ومااسباب احتجاجات تونس؟

خاص بالعالم

ودعا عبد اللهيان الدولِ الأوروبية أنْ تتعاملَ مع الأحداثِ الجارية في بلادِه بواقعية وان إيران ليستْ أرضَ الانقلاباتِ المخمليةِ أو الملونة.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. شهدتْ العاصمةُ تونس خروجَ مسيرتَين معارضتَين للرئيس قيس سعيّد إحداهُما بقيادةِ الحزبِ الدستوريِ الحرّ والأخرى بدعوةٍ من جبهةِ الخلاص المعارضة، وذلك للاحتجاجِ على سياساتِ سعيّد وتفاقمِ الأزمةِ المعيشية في البلاد، تزامناً مع إحياءِ البلادِ لذكرى جلاءِ آخِرِ جنديٍ فرنسي عن التراب التونسي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.