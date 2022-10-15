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اللواء محمد باقري: نعرف مكان القاعدة الأمريكية في كردستان العراق وعدد قواتهم فإذا اتخذوا أي إجراء ضد طائراتنا المسيرة فسنقوم بالرد بالتأكيد

السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

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