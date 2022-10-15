هدوء في سجن إيفين بطهران بعد إطفاء حريق اشتعل في مستودع الملابس

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وأضاف المسؤول بحسب وكالة "ارنا" الرسمية ان "الوضع الآن تحت السيطرة تمامًا وعاد الهدوء في السجن وسيارات الإطفاء تعمل على إخماد حريق في مخزن ملابس". وأضاف هذا المسؤول أن المشاغبين تم فصلهم أيضًا عن السجناء الآخرين وعاد المعتقلون الآخرون إلى زنازينهم.

من جهته قال المركز الاعلامي للسلطة القضائية الايرانية انه "خلال الساعة الماضية تم نشر صور حريق في سجن إيفين بطهران على مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهرت متابعة الموضوع من قبل منظمة السجون أن النيران اشتعلت في ورشة عمل للخياطة في السجون إثر مواجهات بدأها عدد من السجناء ذوي الإدانات المالية والسرقة مع ماموري السجن".

مباشرة بعد وقوع الاضطرابات وحريق ورشة الخياطة في قسم السجناء المدانين بقضايا مالية والسرقة ، اتخذت حراسة السجن الإجراءات اللازمة للسيطرة على المواجهات وبدأ مركز الإطفاء الموجود في السجن على الفور عملية إطفاء الحريق والآن تم احتواء الحريق وانطفأت النيران.

وبحسب القوة القضائية "يشير هذا التقرير إلى أن قوة الشرطة ساعدت في إعادة الهدوء والسيطرة على الوضع في إيفين في أسرع وقت ممكن، وتم فض الخلاف والاضطرابات التي احدثها المساجين بواسطة حراسة السجن".