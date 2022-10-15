سياسي عراقي يعلن اعتزام حكومة السوداني "محاكمة" ترامب

العالم - العراق

جاء هذا في تصريحات أدلى بها اليوم السبت لبرنامج تلفزيوني، بحسب موقع "السومرية".

وقال عضو تحالف الفتح إن الحكومة الجديدة سوف تتابع مع القضاء الأمريكي ملف اغتيال المهندس.

وأشار إلى أنها تسعى "لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على هذه الجريمة".

وكان المهندس قد استشهد برفقة قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني في غارة أمريكية قرب مطار بغداد في يناير/ كانون الأول 2020.

وعن نهج حكومة السوداني، قال الموسوي إنها تسعى للخروج من العباءة الأمريكية عبر استكمال ما أنجزته حكومة عبد المهدي، والبحث عن مصادر تمويل أخرى غير النفط.

ويوم الخميس الماضي، كلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.