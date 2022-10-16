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"اتركونا وشأننا"..إيطاليون يحتجون على "حلف الناتو والاتحاد الأوروبي"

الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

نظم الاتحاد السياسي السيادي والشعبي لإيطاليا وسط العاصمة روما، عدة مظاهرات احتجاجية على سياسة روما الرسمية تجاه أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا.

العالم - اوروبا

وتم تنظيم أكبر هذه الإجراءات من قبل الاتحاد السياسي السيادي والشعبي لإيطاليا في ساحة سانتي أبوستولي الشهيرة في وسط روما.

وخرجت التظاهرة تحت شعار "لا حرب ولا عقوبات بل سلام وعمل".

وانتقد المشاركون فيها بشدة سياسة الحكومة المتعلقة بتزويد كييف بالأسلحة والعقوبات المفروضة على روسيا.

وكتبت على إحدى اللافتات التي حملها المتظاهرون: "الناتو والاتحاد الأوروبي، اتركونا وشأننا".

وبالإضافة إلى ذلك، طالب المتظاهرون السلطات بحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الحادة في البلاد الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء.

ووفقا لآخر استطلاعات الرأي العام، يعارض حوالي 60 بالمئة من الإيطاليين توريد الأسلحة إلى أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا.

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"اتركونا وشأننا"..إيطاليون يحتجون على "حلف الناتو والاتحاد الأوروبي"