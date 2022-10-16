اللبنانية 'مايا صباغ' تنتقد بشدة ديمقراطية اميركا ومزاعم حقوق المرأة

العالم - لبنان

وقالت صباغ في شريط فيديو متداول انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "اميركا حاولت من خلال اثارة ملف الشابة الايرانية المرحومة مهسا اميني تأليب الاوضاع الداخلية لايران التي لطالما وقفت بقوة بوجه المخططات الاميركية للمنطقة وتهديدها للكيان الصهيوني".

ورأت صباغ ان اثارة اميركا لملف مهسا اميني ليس حبا بها بل انما هي محاولة لضعضعة الامور الداخلية لايران باثارة فتنة اعلامية لتفكيك النظام الايراني من الداخل بعد فشل الولايات المتحدة الاميركية والغرب في مواجهة وتقويض وتفكيك النظام الايراني من الخارج.

نشاهد معا..

ثي