الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

على خلفية وفاة الشابة مهسا اميني..

اللبنانية 'مايا صباغ' تنتقد بشدة ديمقراطية اميركا ومزاعم حقوق المرأة

الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

انتقدت الحقوقية اللبنانية مايا صباغ بشدة ديمقراطية الغرب ومزاعم حقوق المرأة.

العالم - لبنان

وقالت صباغ في شريط فيديو متداول انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "اميركا حاولت من خلال اثارة ملف الشابة الايرانية المرحومة مهسا اميني تأليب الاوضاع الداخلية لايران التي لطالما وقفت بقوة بوجه المخططات الاميركية للمنطقة وتهديدها للكيان الصهيوني".

ورأت صباغ ان اثارة اميركا لملف مهسا اميني ليس حبا بها بل انما هي محاولة لضعضعة الامور الداخلية لايران باثارة فتنة اعلامية لتفكيك النظام الايراني من الداخل بعد فشل الولايات المتحدة الاميركية والغرب في مواجهة وتقويض وتفكيك النظام الايراني من الخارج.

نشاهد معا..

ثي

روابط ذات صلة

مسؤول ايراني: لدينا ادلة حول تخطيط الجهات المعادية لنا مسبقا لاحداث الشغب

شاهد.. القضاء على مظاهر الشغب بوحدة الشعب الإيراني

اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي

قتيل في أعمال شغب يوم السبت بإيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السودان.. مقتل 5 أشخاص على الأقل في أعمال عنف قبلية بغرب كردفان

مصر تجري مباحثات مع الهند بشأن ملف سد النهضة

شاهد بالفيديو... هكذا غرد رواد التواصل حول كسر الجمود السياسي في العراق

الصور الأولى من داخل سجن ايفين بعد الحريق وإصابة 8 أشخاص

على خلفية وفاة الشابة مهسا اميني.. اللبنانية 'مايا صباغ' تنتقد بشدة ديمقراطية اميركا ومزاعم حقوق المرأة

"اتركونا وشأننا"..إيطاليون يحتجون على "حلف الناتو والاتحاد الأوروبي"