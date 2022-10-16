الصور الأولى من داخل سجن ايفين بعد الحريق وإصابة 8 أشخاص

العالم - ايران

ومساء أمس السبت اعلن محافظ طهران محسن منصوري عن احتواء الحريق الذي شب في سجن ايفين وعودة الهدوء اليه.

وقال منصوري في تصريح تلفزيوني: إن القضية الرئيسية كانت إشعال النيران من قبل بعض السجناء حيث تمكنت فرق الاطفاء من اخماده.

واضاف: ان اوضاع السجن الان تحت السيطرة الكاملة والهدوء مستتب في اقسامه والشوارع المحيطة به تخضع للمراقبة والسيطرة ايضا.

ووفقًا للمركز الإعلامي لجهاز القضاء ، فقد اشتعلت النيران في ورشة عمل في سجن إيفين بعد نزاع وقع بين عدد من السجناء ذوي الإدانات المالية والسرقة.

واثر النزاع والحريق الذي شب في ورشة الخياطة لأسرى الإدانات المالية والسرقة، اتخذت حراسة السجن إجراءات للسيطرة على النزاع كما بدأت محطة الإطفاء الموجودة في السجن على الفور عملية إطفاء الحريق حيث تمت السيطرة على الحريق واخماده.

واسفر الحادث عن اصابة 8 اشخاص لغاية الان ولم تكن هنالك اي حالة وفاة.