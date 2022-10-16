الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الصور الأولى من داخل سجن ايفين بعد الحريق وإصابة 8 أشخاص

الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

اصيب 8 اشخاص اثر اعمال شغب واشتباك بين بعض السجناء في قسم البلطجية واللصوص في سجن ايفين بطهران ادى الى وقوع حريق في مستودع ملابس السجن.

العالم - ايران

ومساء أمس السبت اعلن محافظ طهران محسن منصوري عن احتواء الحريق الذي شب في سجن ايفين وعودة الهدوء اليه.

وقال منصوري في تصريح تلفزيوني: إن القضية الرئيسية كانت إشعال النيران من قبل بعض السجناء حيث تمكنت فرق الاطفاء من اخماده.

واضاف: ان اوضاع السجن الان تحت السيطرة الكاملة والهدوء مستتب في اقسامه والشوارع المحيطة به تخضع للمراقبة والسيطرة ايضا.

ووفقًا للمركز الإعلامي لجهاز القضاء ، فقد اشتعلت النيران في ورشة عمل في سجن إيفين بعد نزاع وقع بين عدد من السجناء ذوي الإدانات المالية والسرقة.

واثر النزاع والحريق الذي شب في ورشة الخياطة لأسرى الإدانات المالية والسرقة، اتخذت حراسة السجن إجراءات للسيطرة على النزاع كما بدأت محطة الإطفاء الموجودة في السجن على الفور عملية إطفاء الحريق حيث تمت السيطرة على الحريق واخماده.

واسفر الحادث عن اصابة 8 اشخاص لغاية الان ولم تكن هنالك اي حالة وفاة.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

هدوء في سجن إيفين بطهران بعد إطفاء حريق اشتعل في مستودع الملابس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السودان.. مقتل 5 أشخاص على الأقل في أعمال عنف قبلية بغرب كردفان

مصر تجري مباحثات مع الهند بشأن ملف سد النهضة

شاهد بالفيديو... هكذا غرد رواد التواصل حول كسر الجمود السياسي في العراق

الصور الأولى من داخل سجن ايفين بعد الحريق وإصابة 8 أشخاص

على خلفية وفاة الشابة مهسا اميني.. اللبنانية 'مايا صباغ' تنتقد بشدة ديمقراطية اميركا ومزاعم حقوق المرأة

"اتركونا وشأننا"..إيطاليون يحتجون على "حلف الناتو والاتحاد الأوروبي"