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هكذا غرد رواد التواصل حول كسر الجمود السياسي في العراق

الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

شهدت شبكات التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع طوي العراق مرحلة الانسداد السياسي التي استمرت أكثر من عام بنجاح البرلمان اختيار عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية والذي بدوره كلف محمد شياع السوداني بمهمة تشكيل الحكومة.

العالم - خاص بالعالم

وكتب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني مغردا: "شكرا لله وشكرا لممثلي الشعب الذين منحوني ثقتهم بتكليفي لتشكيل الحكومة، أعد العراقيين أن أكون عند حسن ظنهم بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت، وأن تكون حكومة قوية وقادرة على بناء البلد وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار وبناء علاقات دولية متوازنة".

وكتب السياسي اليمني محمد البخيتي عن الموضوع: "نبارك للشعب العراقي نجاح عملية نقل السلطة بسلاسة واختيار محمد شياع السوداني المشهود له بالنزاهة والكفائة رئيسا للوزراء، ونشكر كل المكونات والقيادات السياسية العراقية التي آثرت مصلحة العراق وأثبتت ارتقاء العملية السياسية ودخولها مرحلة النضوج، وأن العراق بات مؤهلا لاستعادة مكانته".

وغرد رئيس الوزراء العراقي الاسبق حيدر العبادي بشأن هذا الموضوع كاتبا: "أهنئ انتخاب السيد عبد اللطيف رشيد وتكليف السيد محمد شياع، على أمل أن تكون المرحلة القادمة تضامنية صادقة وكفوءة لخدمة الشعب، وكلي أمل أن تستوعب الآخر، وتقود إلى انتخابات نزيهة تعيد الشرعية للعملية السياسية. الحكم مسؤولية قبل أن يكون امتيازا".

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