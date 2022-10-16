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شاهد.. "عرين الأسود" تحظى بدعم شعبي غير مسبوق

الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

لا يتوفر كم كبير من المعلومات الدقيقة عن مجموعة “عرين الأسود” التي تنشط من البلدة القديمة بمدينة نابلس، والتي لمع اسمها في الأشهر القليلة الماضية، لكنها اليوم تحظى بأكبر حالة من الدعم الشعبي غير المسبوق.

العالم - خاص بالعالم

وذلك كونها أصبحت المجموعة التي تصنع الأخبار بعد موجة عملياتها الأخيرة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع مجموعة "عرين الأسود" حيث كتب فايز ابو شمالة: "لا خوف على الفلسطينيين أبطال عرين الأسود، وصل بهم الحذر والانتباه إلى درجة التحفظ على الطائرة الإسرائيلية المسيرة التي سقطت في نابلس، ويقولون: المختصون سيفصحون إن كانت المسيرة سقطت فعلاً، أو تم إسقاطها متعمداً لتقوم بالتجسس. رائعون، عرين الأسود على طريق أبطال غزة".

وعلق قسامي مجاهد حول هذا الموضوع قائلا: "المطلوب منا بالضفة الغربية مساندة أبطال عرين الأسود يلي بدافعوا عن كرامتنا وحريتنا وعن مسرى رسولنا".

وغرد رياض كاتبا: "أفعالهم سبقت بياناتهم، عن أبطال عرين الأسود أتحدث اللهم سدد رميهم وقوي عزيمتهم واجعل النصر حليفهم"..

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شاهد.. "عرين الأسود" تحظى بدعم شعبي غير مسبوق

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