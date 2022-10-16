كنعاني مخاطبا بايدن: الصيد في الماء العكر عادتك لكن هذه ايران

العالم - ايران

نشر كنعاني اليوم الاحد على صفحته باينستغرام تدوينة ردا على التصريحات التدخلية للرئيس الاميركي جو بايدن حول احداث الشغب الاخيرة في البلاد، وقال: بما أنه لا يتمتع بمستشارين موثوق بهم ولا يمتلك ذاكرة جيدة، فإنني أذكره بأن إيران هي اقوى واكثر صمودا لدرجة لا تسمح لها بالاستسلام بفرضك الحظر الجائر وتهديداتك العبثية، وحاليا فانها ايضا اكثر شموخا من أن تتزعزع ارادتها بالتدخلات والتصريحات العجيبة لسياسي منهك اتخذ منذ سنوات إجراءات عقيمة ضد ايران.

واضاف كنعاني: لن تفاجئنا تصريحات بايدن ولا التدخلات الأميركية، لأن التدخل والعدوان والقتل هي الطبيعة الحقيقية للنظام الأميركي لكننا شعب تاريخي ولنا جذور عميقة في التاريخ، ومنذ انقلاب أغسطس 1953 وحتى اليوم، سجلت جيدا سياسات الحكومة الأمريكية المعادية لإيران في أذهاننا، وبالطبع يشهد التاريخ وجميع انحاء العالم، على جراح جرائم أميركا وعنفها في ارجاء المعمورة.

وخاطب المتحدث باسم السلك الدبلوماسي الايراني الساسة الأميركان، قائلا: عادتكم الصيد في الماء العكر، لكن تذكروا، ان هذه هي إيران أرض الرجال والنساء الشرفاء، في بلادنا، نتحدث معًا ونعمل معًا، وسنحاول معًا مداواة جروح إيران الكبيرة والصغيرة، وسندافع معًا عن استقلال إيران، وبالتأكيد ستضاف هزيمة آخرى الى مجموعة هزائمكم.