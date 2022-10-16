الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
١١:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

هل ستستخدم روسيا، سلاحاً نووياً في أوكرانيا؟

الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

توقع الكاتب والباحث السياسي د. رياض عيد ان يتوسع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفرض حقائق تكتيكية في الحرب الأوكرانية لأرغام الأخرين علی قبول هذا الواقع.

العالم - خاص بالعالم

وقال د. رياض عيد في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية الرئيس بوتين حدد في خطابه ان الأقاليم الاربعة التي اعلن ضمها الی روسيا، باتت اراض روسية مشمولة بنظام الدفاع عن روسيا واذا ارادت أوكرانيا استرجاع هذه الاراضي سيعتبر هذا تعدياً علی الاراضي الروسية ويحق لروسيا وفق الدستور الروسي ان تدافع عن اراضيها حتی باستعمال النووي.

وتوقع عيد ان لايكتفي بوتين بالاقاليم الاربعة وسوف يتوسع بتحرير اوديسا لاقامة استفتاء هناك وضمها الی الاراضي الروسية.

وأشار الی اعلان ايلون ماسك عجزه عن تمويل الانترنت الفضائي عن اوكرانيا وتقديمه مبادرة تشمل تخلي اوكرانيا عن القرم والاقاليم الاربعة.

واستبعد توسل روسيا بالنووي في حرب اوكرانيا مشيراً الی ان استخدام السلاح النووي في مناطق خالية من السكنة في اوكرانيا لن يردع الغرب لان الغرب يريد ان يقاتل في اوكرانيا حتی آخر اوكراني وحتی استخدام النووي ضد قواعد الناتو في بولندا لن يجدي نفعاً لأن الناتو سيرد عليه.

وأكد عيد ان ما سيردع الغرب، هو صواريخ فرط صوتية تمتلكها روسيا ولاتستطيع الولايات المتحدة ردعها بصواريخها وكل المدن الاميركية تحت مرمی هذه الصواريخ وهذه الصواريخ هي التي تجعل لروسيا ارجحية في هذه المقابلة.

روابط ذات صلة

تحولات متسارعة في النظام العالمي تتجه نحو «عالم متعدد الأقطاب»

بوتين يحذر من تسييس الطاقة النووية في العالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو... كاميرا العالم ترصد أجواء مدينة النعمان بريف إدلب بعد عودة سكانها

أبو الغيط يبحث مع تبون أهم بنود جدول أعمال القمة العربية المقبلة

شاهد.. مستوطنون يعتدون على نساء فلسطينيات منعن من دخول الأقصى

الجزائر تدعم قرار أوبك بخفض الإنتاج لتحقيق استقرار الأسواق

الإحتلال يسحب تصاريح العمل من 164 فلسطينيا من نابلس

شاهد/ ما الذي جرى في سجن ايفين مساء السبت ؟