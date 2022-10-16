هل ستستخدم روسيا، سلاحاً نووياً في أوكرانيا؟

العالم - خاص بالعالم

وقال د. رياض عيد في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية الرئيس بوتين حدد في خطابه ان الأقاليم الاربعة التي اعلن ضمها الی روسيا، باتت اراض روسية مشمولة بنظام الدفاع عن روسيا واذا ارادت أوكرانيا استرجاع هذه الاراضي سيعتبر هذا تعدياً علی الاراضي الروسية ويحق لروسيا وفق الدستور الروسي ان تدافع عن اراضيها حتی باستعمال النووي.

وتوقع عيد ان لايكتفي بوتين بالاقاليم الاربعة وسوف يتوسع بتحرير اوديسا لاقامة استفتاء هناك وضمها الی الاراضي الروسية.

وأشار الی اعلان ايلون ماسك عجزه عن تمويل الانترنت الفضائي عن اوكرانيا وتقديمه مبادرة تشمل تخلي اوكرانيا عن القرم والاقاليم الاربعة.

واستبعد توسل روسيا بالنووي في حرب اوكرانيا مشيراً الی ان استخدام السلاح النووي في مناطق خالية من السكنة في اوكرانيا لن يردع الغرب لان الغرب يريد ان يقاتل في اوكرانيا حتی آخر اوكراني وحتی استخدام النووي ضد قواعد الناتو في بولندا لن يجدي نفعاً لأن الناتو سيرد عليه.

وأكد عيد ان ما سيردع الغرب، هو صواريخ فرط صوتية تمتلكها روسيا ولاتستطيع الولايات المتحدة ردعها بصواريخها وكل المدن الاميركية تحت مرمی هذه الصواريخ وهذه الصواريخ هي التي تجعل لروسيا ارجحية في هذه المقابلة.