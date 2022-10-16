كاميرا العالم ترصد أجواء مدينة النعمان بريف إدلب بعد عودة سكانها

العالم - مراسلون

بعد طول انتظار بدأ اهالي مدينة معرة النعمان بريف ادلب بالعودة الى مدينتهم، بعد سنوات من تهجيرهم من قبل المجموعات المسلحة، أكثر من 800 عائلة عادت إلى المدينة، وسط استنفار مؤسسات الدولة وهي في سباق مع الزمن لتأمين كافة مستلزمات الحياة للاهالي الذين تحركت سواعدهم لتعمير ما تم تخريبه من قبل المسلحين.

وقال محافظ ادلب ثار سهلب لمراسل قناة العالم الإخبارية: "كدولة بدأنا عمليا باعادة تأهيل البنية التحتية في المدينة، والعمل الأول وهو ازالة الانقاض والان الآليات تعمل على إزالة الانقاض من شوارع المدينة، بالتوازي ايضا هناك دراسات لموضوع المياه لاعادة شبكة المياه الموجودة في المدينة اساسا، اعادة تأهيل المدارس، واعادة تأهيل جزء من المشفى للقيادة ببعض العمليات البسيطة".

لم تتأخر كثير ام احمد عن الوصول الى المدينة لتفقد بيتها وتستحضر كيف خرجت من معرة النعمان تحت ازيز الرصاص، عادت هي وابنتها الى المدينة وهي محملة بالإرادة لإعادة بناء منزلها، ومصممة على تحدي كل الظروف، وسط فرحة كبيرة بوجودها داخل منزلها وفي مدينتها وغصة لما خلفه الإرهاب.

وقالت أم احمد لمراسلنا: "رجعنا من أجل ان نعمر بلدنا ومنازلنا وارضنا".



مدينة معرة النعمان بريف ادلب تعتبر ثاني اكبر مدن المحافظة، حيث سيطر عليها الجيش السوري منذ نحو سنتين عقب انتشار الجماعات المسلحة فيها لعدة سنوات.

عودة الاهالي الى معرة النعمان في ريف ادلب له أهمية كبرى، نظرا لموقع المدينة الجغرافي وأثرها الكبير على المستوى الصناعي ةالزراعي وحتى الإجتماعي.