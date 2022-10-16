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حماس:"غضب الأقصى سيتصاعد وينفجر في وجه الاحتلال"

حماس:
الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

أشار الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إلى أن الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه وتجييشه لقواته وشرطته للمسجد الأقصى لاقتحامه ومحاولات بسط السيطرة وهو ما يتطلب بقاء حالة الاستنفار والرباط في ساحاته.

العالم - فلسطين

ورأى أن "إحياء الاحتلال ومستوطنيه للأعياد اليهودية في كل عام باقتحام المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وإغلاقهما أمام المصلين وأداء طقوس تلمودية وحرق نسخ من القرآن الكريم هو إيذانٌ بحرب دينية يتحمل الاحتلال تبعاتها في المنطقة".

كما اعتبر أن "غضب الأقصى سيتصاعد وينفجر في وجه الاحتلال لافشال مخططات التهويد والتقسيم وجماهير شعبنا ستواصل ثورتها لحماية الأرض والمقدسات ولن تتراجع حتى كنس الاحتلال".

وأضاف عبد اللطيف القانوع الناطق باسم الحركة، في بيان:"شعبنا الفلسطيني سيواصل مقاومته حماية للأرض والمقدسات حتى كنس الاحتلال".

وصباح الأحد، اقتحم مستوطنون إسرائيليون ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، بحراسة مشددة من الشرطة.

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، بدعوة من جماعات يمينية بمناسبة عيد “العرش” اليهودي الذي بدأ الإثنين الماضي وينتهي مساء اليوم الأحد.

ومنذ عام 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف جهودها لتهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.

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