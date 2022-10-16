العراق..ما هي مخرجات لقاء السوداني وبلاسخارت؟

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، ان "الأخير استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت"، مبينا ان "اللقاء شهد مناقشة الأوضاع السياسية العامة في البلاد، والتأكيد على تعزيز التعاون مع المنظمة الأممية، وتدعيم آليات النظام الديمقراطي في العراق".

وبحسب البيان، أكد السوداني، أن "برنامجه الحكومي سيركز على معالجة المشكلات الخدمية ومكافحة الفساد"، معرباً عن "حرص الحكومة القادمة على الاستماع إلى صوت الشباب، ومراعاة ملف حقوق الانسان والأقليات، فضلاً عن الاستعداد للعمل من أجل علاقات خارجية متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي على أساس المصالح المشتركة التي تحفظ سيادة العراق".

من جانبها قدمت بلاسخارت التهاني الى السوداني بمناسبة تكليفه لرئاسة مجلس الوزراء، فيما أكدت دعم البعثة الأممية لتشكيل حكومةٍ تلبّي تطلعات الشعب العراقي بجميع مكوّناته".