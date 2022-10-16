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كوريا الجنوبية تتأهب لتجربة نووية محتملة لجارتها الشمالية

كوريا الجنوبية تتأهب لتجربة نووية محتملة لجارتها الشمالية
الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلن المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أنه يعمل بوضعية "العمل في حالة الطوارئ" حيث يقدر أن بيونغ يانغ أوشكت على القيام بالتجربة النووية السابعة.

العالم - آسيا والباسفيك

وأوضح مسئول في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن كوريا الشمالية توسع استفزازاتها العسكرية، التي تشمل تسريع التسلح النووي من ثم إطلاق الصواريخ البالستية قصيرة المدى، وتحليق الطائرات الحربية على الحدود وإطلاق القذائف نحو المناطق العازلة على الحدود بين الكوريتين، لإجراء التجربة النووية السابعة في النهاية.

وأشار المسئول إلى أن الرئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول ليس له جدول أعمال رسمي خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع، غير أنه يتلقى التقارير مباشرة حول تحركات بيونغ يانغ المتعلقة بالاستفزازات العسكرية.

يشار إلى أن وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، قد ذكرت في تقرير قدمته للبرلمان أنه من المحتمل أن تجري بيونغ يانغ التجربة النووية خلال الفترة من 16 أكتوبر إلى7 نوفمبر.

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