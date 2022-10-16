برلماني: ايران كبقية دول العالم بحاجة الى تنظيم الفضاء الافتراضي

العالم- ايران

وفي تصريح أدلى به لوكالة "فارس" اليوم الاحد، نوه بهروزي فر إلى محاولات العدو الهدامة ضد الشعب الايراني في سياق الفضاء الافتراضي غير المنظم، وقال: ان جميع الدول الاوروبية والاميركية وحتى الآسيوية لديها قوانين تتعلق بإدارة الفضاء الافتراضي.

ولفت إلى تطبيق قوانين واسعة النطاق وفي الوقت ذاته تقييدية في أميركا، وأضاف: أميركا لديها ما لا يقل عن 80 بندًا وملاحظة في مجال إدارة الفضاء السيبراني.

وفي إشارة إلى الموافقة على قانون صارم في تركيا في مجال الفضاء الإلكتروني، قال: ان البرلمان التركي وافق مؤخرًا على قانون يعاقب بموجبه نشر أي معلومات أو اتهامات كاذبة في الفضاء الإلكتروني بالسجن.

وقال عضو اللجنة الاجتماعية بمجلس الشورى، في تأكيده على ضرورة إدارة الفضاء الافتراضي في البلاد: "في الوقت الحاضر، نحتاج أكثر من أي وقت مضى لتصميم واعتماد قانون شامل لإدارة الفضاء الافتراضي في البلاد".

وأشار بهروزي فر إلى أن إدارة الفضاء السيبراني لا تعني فرض قيود على الموطنين وانشطتهم وقال: إن تنظيم المتطلبات وتقنينها في الفضاء السيبراني من أولويات الدولة في تنظيم وإدارة هذا الفضاء.

وأكد على ضرورة تعزيز الإنترنت والمنصات الداخلية وقال: "مع تعزيز الإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي الداخلية، سنشهد تطور الاعمال بالإضافة إلى تطوير الأمن الافتراضي".

وذكر بان إدارة الفضاء الافتراضي تعد طريقة شائعة في جميع أنحاء العالم وقال: إن بعض الافراد يعتقدون أن تنظيم الفضاء الافتراضي وإدارته يعني تصفية الإنترنت أو إضعافه؛ وهذا غير صحيح.

واكد عضو اللجنة الاجتماعية في مجلس الشورى الإسلامي بأن إيران، كبقية العالم، بحاجة إلى تنظيم الفضاء الافتراضي، وأضاف: إن تنظيم الإنترنت سيفيد بلا شك كل الشعب الإيراني والحكومة.

وفي إشارة إلى تأكيد قائد الثورة على تنظيم الفضاء الافتراضي، قال: على البرلمان أن يقوم بواجبه في تنظيم الفضاء الافتراضي ويلبي مطلب قائد الثورة والشعب في هذا المجال، الأمر الذي سيؤدي بالتأكيد إلى نمو واقتدار الدولة.