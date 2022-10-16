أطفال اليمن في خطر.. العدوان يواصل حصد أرواحهم

العالم - المشهد اليمني

وزارة الصحة في صنعاء بدورها أفادتْ بأنّها تواصل التحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، مشيرةً إلى أنّ استمرار الحصار والعدوان سيكرّر مثل هذه المأساة ويفاقم أوضاع المرضى نتيجة الآثار الناجمة عن منع دخول الأدوية بشكل منظّم ومباشر وآمن للبلد.

وحسب المعنيين فإنّ الدواء تمّ تهريبه بشكل غير رسمي عبر منافذ يسيطر عليها تحالف العدوان، ولم تمرّ التشغيلة المهربة عبر إجراءات الهيئة العليا للأدوية أو مناقصات المركز الوطني للأورام، فيما لا تزال التحقيقات جاريةً من قبل وزارة الصحة في صنعاء لتتبع طريقة دخول الدواء ومصدره.

وللمزيد من التفاصيل استضاف برنامج المشهد اليمني علی شاشة قناة العالم، المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية د. أنيس الأصبحي والاعلامي اليمني علي الدرواني.

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