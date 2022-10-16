صدور مرسوم بإعادة تشكيل مجلس الوزراء في الكويت

العالم- الكويت

وبحسب وكالة الانباء الكويتية فيما يلي نص المرسوم:

"مرسوم رقم 191 لسنة 2022 بإعادة تشكيل الوزارة بعد الاطلاع على الدستور وعلى الامر الاميري الصادر بتاريخ 9 ربيع الاول 1444ه الموافق 5 أكتوبر 2022م بتعيين رئيس مجلس الوزراء -وعلى المرسوم رقم 189 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة على الاستقالة المقدمة من السادة الوزراء بتاريخ 6/10/2022 وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:



مادة أولى

يعاد تشكيل الوزارة على النحو التالي:

1 - طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية

2 - براك على براك الشيتان نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس

الوزراء

3 - الدكتور بدر حامد يوسف الملا نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط

4 - عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للاعلام والثقافة ووزير دولة

لشؤون الشباب

5 - عبدالوهاب محمد أحمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون

الاقتصادية والاستثمار

6 - الدكتور أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة

7 - الدكتورة أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرا للأشغال العامة ووزيرا

للكهرباء والماء والطاقة المتجددة

8 - الدكتور حمد عبدالوهاب حمد العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم

العالي والبحث العلمي

9 - سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرا للخارجية

10 - عبدالعزيز ماجد عبدالعزيز الماجد وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون

الاسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة

11 - عبدالعزيز وليد عبدالله المعجل وزير دولة لشؤون البلدية 12 - عبدالله

علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع