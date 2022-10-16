مراسل العالم: الفرنسيون مرعوبون بما حلّ بهم وسط تخبط الحكومة

خاص بالعالم

واكد مراسل قناة العالم في باريس بان الفرنسيين يعانون الحيرة من امرهم، وان هناك تخوفات كبيرة داخل المجتمع وهو ما دفعهم الى الخروج في تظاهرات، خاصة على مستوى المقدرة الشرائية، وتبعات الحرب الاوكرانية الروسية وملف الطاقة والمحروقات الذي بات يؤرق جميع الفرنسيين الذين لايجدون وقوداً لملء سياراتهم، خاصة العاملين على الطرق وسواق الاجرة.

وقال مراسلنا، ان النقابات تقوم بتحشيد انصارها وكافة المجتمع الفرنسي للخروج الى التظاهرات للاحتجاج على هذه الاوضاع، مشيراً الى انه سيكون هناك يوم الثلاثاء القادم تحركات كبيرة وان هناك خشية من انفجار اجتماعي مع دخول فصل الشتاء.

واكد مراسلنا ان الفرنسيين سيواجهون مشاكل عديدة مع دخول فصل الشتاء وانعدام الطاقة لتدفئة البيوت، وسط تخبط الحكومة الفرنسية في مواجهة المشاكل التي يعاني منها الشعب.

هذا وبعد نحو ثلاثة أسابيع على بدء إضرابات أدت إلى إغلاق العديد من محطات الوقود في أنحاء فرنسا، نظّم يساريون معارضون لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون التظاهرة التي قالوا إن هدفها أيضاً التعبير عن رفضهم لتقاعس الحكومة في التعامل مع مشكلة تغيّر المناخ.

وتتوقع الشرطة بأن يشارك ثلاثون ألف شخص في التظاهرات، بينما أشار مصدر إلى مخاوف من حوادث أمنية قد يتسبب بها متشددون. وأدى الخلافُ على الأجور إلى إغلاق العديد من محطات الوقود في فرنسا وشعرت مختلف قطاعات الاقتصاد بتداعياته.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..



