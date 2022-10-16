شاهد..عملية إطلاق نار اليوم في قرية تل قضاء نابلس

العالم - فلسطين

وأفادت المصادر بأن اشتباك مسلح أخر وقع بين المقاومين وجيش الاحتلال قرب عراق بورين جنوب نابلس.

V.F

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنّ عبوة ناسفة أُلقيت من سيارة تجاه قوة من جنوده على حاجز عسكري على أطراف مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مقاومين أطلقوا النار على حاجز "الجلمة" شمال جنين، في حين أغلقت قوات الاحتلال الحاجز بعد عملية إطلاق النار.

وشهدت الضفة الغربية ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" (833) عملا مقاوما، أدى لمقتل إسرائيلي واحد وإصابة (49) آخرين، بعضهم بجراح خطرة.

وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (75) عملية، (30، 28) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.