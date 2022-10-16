متحدث الحكومة : ايران عازمة على المضي في مسار التطوير النووي

العالم- ايران

واكد "بهادري جهرمي" في تصريح له اليوم الاحد، على ضرورة ترشيد وتحديد اولويات الصناعة النووية الايرانية، وبما يتيح فرص استخدامها في مختلف القطاعات الاقتصادية والعلاجية والصحية والزراعية.

وكما نوه المتحدث باسم الحكومة، بمسيرة توطين انشاء المفاعلات النووية في ايران، قائلا: ان المضي بهذا الاتجاه سيتيح لنا الانضمام إلى نادي الدول المصنعة لمفاعلات البحوث النووية في العالم.

واضاف: أن الحكومة حدّدت الاهداف للمضي في انشاء المفاعلات النووية محليا؛ الامر الذي ينبئ بمستقبل واعد للصناعة النووية وسائر الصناعات الزراعية والصيدلانية والعلاجية داخل البلاد.