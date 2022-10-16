تدشين أول مصفاة إيرانية في القارة الأميركية

العالم- ايران

وفي حديثه على هامش اليوم الثاني لملتقى "في مسار التغيير في توزيع الوقود، التقنية في خدمة التجربة"، والذي عقد في مقر الشركة الوطنية الايرانية لتوزيع المشتقات النفطية، اليوم الاحد لفت اوجي بان تكرير النفط في خارج الحدود الوطنية، شكّل احد الاهداف الرئيسية لوزارة النفط الايرانية على مدى العقود الاربعة الماضية، مبينا ان هذا المشروع تحقق بفضل جهود الزملاء لدى شركة النفط الوطنية، بدءا من مصافي فنزويلا، ومن ثم سيشمل البلدان الاخرى.

وفي جانب اخر من تصريحاته، ثمّن اوجي اداء وجهود شركة النفط الوطنية في احتواء الهجمات السيبرانية، مبينا ان العدو اعدّ لهذه الهجمات في اطار مخططاته لاستهداف الثورة الاسلامية، لكن بفضل الله وجهود المدراء وكوادر قطاع النفط الايراني، باءت محاولاته بالفشل.

كما أعلن وزير النفط ان وزارته اتخذت التدابير والخطط اللازمة لتوفير الوقود للشتاء القادم بشكل مستدام، معربا عن امله وكما في السنوات السابقة ان لا نشهد اي نقص في توفير وقود الشتاء.

وقال اوجي: لقد قام الزملاء في مجال النفط والغاز والتكرير والتوزيع، باجراءات على المدى القصير والبعيد، ونأمل من خلال هذه الخطط ان لا نشهد في شتاء هذا العام اي نقص في الوقود، في مختلف القطاعات: المنزلية والصناعات ومحطات الطاقة وقطاع النقل.

وأكد انه وكما في العام الماضي، وبعون الله وجهود جميع الزملاء تم توفير الوقود للشتاء، فإننا نعد بالقيام بهذا الامر لهذا العام، داعيا المواطنين في ذات الوقت الى الاقتصاد في استهلاك الطاقة وترشيد الاستهلاك، لأن الوقود نعمة إلهية ولابد ان نعرف قدرها.