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الرئيس ابراهيم رئيسي: الشعب الايراني سيفشل العدو في الوصول إلى أهدافه وسيواصل طريق النمو والتقدم بقوة وكرامة

الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

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