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السفير ميا يبحث مع رئيس جامعة السلطان قابوس العمانية مجالات التعاون

السفير ميا يبحث مع رئيس جامعة السلطان قابوس العمانية مجالات التعاون
الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

بحث سفير سوريا لدى سلطنة عمان إدريس ميا مع رئيس جامعة السلطان قابوس بن سعيد فهد آل سعيد، سبل تعزيز علاقات التعاون في المجال التعليمي بين البلدين.

العالم - سوریا

وناقش الجانبان آليات التعاون الممكنة بين جامعة السلطان قابوس والجامعات السورية بشكل عام، ولا سيما جامعة دمشق التي تتم دراسة إمكانية توقيع اتفاقية للتعاون معها.

وأكد الدكتور فهد آل سعيد أهمية تطوير علاقات التعاون الثنائي الجامعي، بما يصب في مصلحة مسيرة البحث العلمي بالبلدين الشقيقين.

يذكر أن جامعة السلطان قابوس بن سعيد تأسست عام 1986، ويدرس فيها حوالي 17 ألف طالب وطالبة من مختلف الاختصاصات العلمية، منهم 1700 في الدراسات العليا.

حضر اللقاء المستشار في السفارة السورية لدى سلطنة عمان فتوح قدسية.

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