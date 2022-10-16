الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٦:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

المانيا..فيديوهات تفضح التعامل العنيف للشرطة مع مواطنيها

الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

تروّج في الإنترنت مقاطع فيديو تُظهر استخدام الشرطة الألمانية للعنف بشكل غير مبرر تُذكّر بسلوك عناصر الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية.

العالم - اوروبا

وتكشف فيديوهات في موقع تويتر مثلا، يظهر فيه موظف شرطة يجثو بركبته على شخص معتقل خلال عملية تدخل، قامت به الشرطة في مدينة دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين وستفاليا في العام الماضي.

والكثير من هذه المشاهد تذكّر للوهلة الأولى بعملية تدخل للشرطة في مينيابوليس الأمريكية والتي توفي خلالها الأمريكي من أصل افريقي جورج فلويد أثناء اعتقاله العنيف.

وأثارت هذه المقاطع تنديدا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي حيث تتبادل المقاطع المصورة على الانترنت بشكل سريع لتشابهها مع استخدام العنف للشرطة الأمريكية مثلا بحق مواطن من أصل أفريقي "جورج فلويد" في الولايات المتحدة، حيث تسببت وفاته في اندلاع احتجاجات في أنحاء العالم بعدما تم تصويره وهو يختنق تحت أقدام رجل شرطة.

والمهم هو النقاش الذي يبقى يدور حول عنف الشرطة في الدول المتقدمة الداعية للديموقراطية وإحترام حقوق الإنسان: إلى أي مدى يمكن للشرطة أن تذهب في تدخلها؟ وما هو مستوى العنف المسموح به في ظل هذه الديموقراطية المسعورة!؟

روابط ذات صلة

المانيا: الحكم بالسجن على لاجئ سوري بتهمة ارتكاب جريمة حرب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ريال مدريد يعزز صدارته للدوري الإسباني بثلاثية الكلاسيكو

توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي للخارجية السورية وعمان

شاهد بالفيديو.. مسؤولية الأمم المتحدة ازاء استشهاد 10 أطفال يمنيين

المانيا..فيديوهات تفضح التعامل العنيف للشرطة مع مواطنيها

بوصعب: توتال تؤكد أن حقل قانا يوازي تقريبًا حقل كاريش بكميات الغاز

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 16-10-2022