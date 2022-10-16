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ما حقيقة سماع صوت انفجار عند برج ميلاد بطهران

ما حقيقة سماع صوت انفجار عند برج ميلاد بطهران
الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت العلاقات العامة لمجمع برج ميلاد بطهران أن صوت الانفجار الذي سُمع عند برج ميلاد مرتبط بجانب من عرض مسرحي حول موضوع الدفاع المقدس.

العالم- ايران

وافادت العلاقات العامة لمجمع برج ميلاد: إن صوت الانفجار الذي سُمع في عند هذا البرج مرتبط بجانب من أداء العرض الفني "410" حول موضوع الدفاع المقدس والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع قسم الفن في مجمع برج ميلاد .

الجدير بالذكر أن الفرقة المسرحية 410 كانت تتدرب مساء اليوم الاحد في الموقف رقم 3 بمجمع برج ميلاد ، وأن صوت الانفجار مرتبط بجانب من هذا العرض الفني .

ومن المقرر ان يبدا عرض هذا الانتاج الفني اعتبارا من يوم غد الاثنين ولمدة 20 ليلة بحضور الجمهور والمهتمين بالفنون المسرحية في برج ميلاد.

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ما حقيقة سماع صوت انفجار عند برج ميلاد بطهران

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