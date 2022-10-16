ما حقيقة سماع صوت انفجار عند برج ميلاد بطهران

العالم- ايران

وافادت العلاقات العامة لمجمع برج ميلاد: إن صوت الانفجار الذي سُمع في عند هذا البرج مرتبط بجانب من أداء العرض الفني "410" حول موضوع الدفاع المقدس والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع قسم الفن في مجمع برج ميلاد .

الجدير بالذكر أن الفرقة المسرحية 410 كانت تتدرب مساء اليوم الاحد في الموقف رقم 3 بمجمع برج ميلاد ، وأن صوت الانفجار مرتبط بجانب من هذا العرض الفني .

ومن المقرر ان يبدا عرض هذا الانتاج الفني اعتبارا من يوم غد الاثنين ولمدة 20 ليلة بحضور الجمهور والمهتمين بالفنون المسرحية في برج ميلاد.