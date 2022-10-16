الولايات المتحدة: نزوّد أوروبا بـ 70% من صادراتنا من الغاز

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ووفقا له، فإن واشنطن تحشد مواردها التصديرية لتلبية احتياجات أوروبا من الغاز.

ونقلت وكالة "تاس" عن بيات قوله: "حقيقة أن الولايات المتحدة ستكون أكبر مورد للغاز المسال في العالم هذا العام، 70% من صادراتنا موجهة إلى أوروبا".

وفي وقت سابق، قال مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي، ألفريد كامر، إن الوقف الكامل لتدفقات الغاز من روسيا إلى أوروبا، إلى جانب الشتاء البارد، يمكن أن يؤديا إلى نقص في استهلاك الغاز وترشيده، مما يكبد خسائر في إجمالي الناتج المحلي تصل إلى 3% في عدد من الدول الأوروبية.