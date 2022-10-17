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مقتل حوالي 100 ارهابي جراء ضربات القوات الجوية الروسية في شمال غرب سوريا

مقتل حوالي 100 ارهابي جراء ضربات القوات الجوية الروسية في شمال غرب سوريا
الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

صرح اللواء أوليغ إيغوروف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا أن القوات الجوية الروسية هاجمت معسكرا لتدريب المسلحين في سوريا، مما أسفر عن مقتل حوالي 100 متطرف.

العالم-سوريا

وبحسب إيغوروف، في المناطق الشمالية الغربية من سوريا، الخاضعة لسيطرة تركيا، تستمر الاشتباكات بين المسلحين في منطقتي عفرين وإعزاز على خلفية إعادة توزيع مناطق نفوذ سوريا.

وقال إيغوروف "من أجل التصدي للتنظيمات الإرهابية، قامت القوات الجوية الروسية بشن غارات جوية على معسكر تدريب للمسلحين في منطقة 1.3 كم شمال شرق بلدة قطمة ومركز قيادة غير شرعي.

وذكر إيغوروف إن مركز القيادة والمخازن بالأسلحة والذخائر والعتاد ومقر المعسكر تم تدميرها بالكامل بما في ذلك 15 مركبة تحمل رشاشات ثقيلة و "منصات إطلاق".

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