سياسة الاطماع الاوروبية في الغاز الجزائري- الجزء الثاني

خاص بالعالم

وشهدت الاسابيع الاخيرة، انزالاً دبلوماسياً لمسؤولين اوروبيين كبار بحثوا مع الجزائر امكانية رفع امداداتها للقارة العجوز في ظل توافر انابيب جاهزة تربط ضفتي المتوسط.

وقد انعكس ذلك على العلاقات المغاربية مع الدول الاوروبية خصوصاً فرنسا واسبانيا، وعلى العلاقات الاوروبية الاوروبية كذلك.

يناقش برنامج "المغاربية" هذا الموضوع مع ضيوف الحلقة:

من جنيف.. مدير المركز العربي للدراسات الدكتور رياض الصيداوي

من الجزائر.. الباحث في الشؤون الامنية والاستراتيجية عمار سيغة

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