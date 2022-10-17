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فوائد عصير الطماطم

فوائد عصير الطماطم
الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

اعلنت الدكتورة "يلينا سولوماتينا " خبيرو التغذية الروسية أن عصيرَ الطماطم يحتوي على نسبة عالية من مادةِ الليكوبين التي تعززُ الغشاءَ المخاطي وتؤثرُ ايجابياً في عمليةِ الهضم وتُحسنُ حالةَ بشرةِ الوجه كما انه مفيدٌ لصحةِ الرجال

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وتقول: عندما درسَ العلماءَ صبغةُ الكاروتين حصلوا على نتائجَ مشجعةٍ جداً في مجالِ ابطاء امراضِ البروستات لدى الرجال. فقد لوحظ ان الذين يتناولونَ عصيرَ الطماطم بصورةٍ منتظمة يتحسنُ لونُ بشرتهم. وبالاضافة الى ذلك يحتوي هذا المشروبُ على سعراتٍ حراريةٍ قليلة مقارنةً بعصائرِ الفواكه وحتى عصائرِ الخضروات.
وتحذر الخبيرةُ من الافراطِ في تناولِ عصيرِ الطماطم لانه يحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من الاملاحِ ما قد يؤثرُ سلباً في عملِ الكُلى. كما انه يحتوي على حمضِ اليوريك الذي قد يُصبِحُ خطِراً على الصحةِ في بعضِ الحالات المرضية.

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