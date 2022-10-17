فوائد عصير الطماطم

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وتقول: عندما درسَ العلماءَ صبغةُ الكاروتين حصلوا على نتائجَ مشجعةٍ جداً في مجالِ ابطاء امراضِ البروستات لدى الرجال. فقد لوحظ ان الذين يتناولونَ عصيرَ الطماطم بصورةٍ منتظمة يتحسنُ لونُ بشرتهم. وبالاضافة الى ذلك يحتوي هذا المشروبُ على سعراتٍ حراريةٍ قليلة مقارنةً بعصائرِ الفواكه وحتى عصائرِ الخضروات.

وتحذر الخبيرةُ من الافراطِ في تناولِ عصيرِ الطماطم لانه يحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من الاملاحِ ما قد يؤثرُ سلباً في عملِ الكُلى. كما انه يحتوي على حمضِ اليوريك الذي قد يُصبِحُ خطِراً على الصحةِ في بعضِ الحالات المرضية.