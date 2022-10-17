اشتباكات ريف حلب.. بداية لخلط 'المعارضة' المسلحة!

العالم - سورية

ونقلت الصحيفة عن مراقبين سوريين، أمس الأحد، أن «تحرك “تحرير الشام” كان بدفع من تركيا وجهات دولية ترغب بإنهاء الحرب في سوريا، وفرض حل سياسي، في وقت بدأ الموقف التركي يتغير تجاه الملف السوري».

وكانت “تحرير الشام”، توصلت إلى اتفاق مع الفيلق الثالث بعد أيام من الاشتباكات، وينص على وقف لإطلاق النار وفك الاستنفارات العسكرية.

وبحسب مصدر عسكري في الفيلق الثالث، من المقرر أن تنسحب “تحرير الشام” من عفرين مع بقاء بعض المسلحين التابعين لها، ومحاسبة فرقتي “الحمزات” و”العمشات” على جميع تجاوزاتهما في المنطقة، وفق “المدن”.

المصدر: وكالة اوقات الشام الاخبارية