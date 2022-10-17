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اشتباكات ريف حلب.. بداية لخلط 'المعارضة' المسلحة!

اشتباكات ريف حلب.. بداية لخلط 'المعارضة' المسلحة!
الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة “الشرق الأوسط”، أن «انخراط “هيئة تحرير الشام” على خط الصراعات والمواجهات في مناطق العمليات التركية بريف حلب شمالي سوريا، بمثابة بداية لترتيب صفوف المعارضة السورية، بما فيها “تحرير الشام”، التي طرحت نفسها مؤخراً على أنها “فصيل معتدل”».

العالم - سورية

ونقلت الصحيفة عن مراقبين سوريين، أمس الأحد، أن «تحرك “تحرير الشام” كان بدفع من تركيا وجهات دولية ترغب بإنهاء الحرب في سوريا، وفرض حل سياسي، في وقت بدأ الموقف التركي يتغير تجاه الملف السوري».

وكانت “تحرير الشام”، توصلت إلى اتفاق مع الفيلق الثالث بعد أيام من الاشتباكات، وينص على وقف لإطلاق النار وفك الاستنفارات العسكرية.

وبحسب مصدر عسكري في الفيلق الثالث، من المقرر أن تنسحب “تحرير الشام” من عفرين مع بقاء بعض المسلحين التابعين لها، ومحاسبة فرقتي “الحمزات” و”العمشات” على جميع تجاوزاتهما في المنطقة، وفق “المدن”.

المصدر: وكالة اوقات الشام الاخبارية

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اشتباكات ريف حلب.. بداية لخلط 'المعارضة' المسلحة!