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قوات الإحتلال تعتدي على "مرابطات الأقصی" أمام باب السلسلة

قوات الإحتلال تعتدي على
الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، على المرابطات أثناء تواجدهن أمام باب السلسلة، واعتقلت المرابطة هنادي الحلواني.

العالم- فلسطين

وقالت مصادر مقدسية، إن قوات الاحتلال اعتقلت المرابطة الحلواني، بعد الاعتداء عليها بالدفع والضرب خلال تواجدها في منطقة باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأوضحت أن القوات اعتدت على النساء المتواجدات في المنطقة بطريقة همجية، وأجبرتهن على الابتعاد عنها بالقوة، واعتدت أيضاً على الصحفيين أثناء تغطيتهم الأحداث بالمكان.

وتتعرّض المرابطات لاعتداءات متواصلة من قوات الاحتلال، تتمثل في الملاحقة والاعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة.

وأمس الأحد، اعتدى مستوطنون وقوات الاحتلال على المرابطات المبعدات عن الأقصى أثناء تواجدهن أمام باب السلسلة، وتمّ طردهن من المنطقة ومن شوارع البلدة القديمة.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال فجر الاثنين: أحمد درباس، موسى الهدرة، صهيب عفانة، ونور زحايكة من مدينة القدس.

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قوات الإحتلال تعتدي على "مرابطات الأقصی" أمام باب السلسلة

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