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القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي: مناورات الاقتدار تاتي للتاكيد على اهتمامنا بامن الشعب الايراني

الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

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