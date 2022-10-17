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القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي: ندعو النظام السعودي للتوقف عن الممارسات الاعلامية مع الشباب والشعب الايراني

الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

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