المكون الايزدي يطالب بمقعد وزاري في حكومة السوداني

العالم - العراق

وحسب موقع "السومرية نيوز" قال سليمان في بيان، أنه "يجب انصاف المكون الايزيدي من قبل رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني ومنح المكون مقعد وزاري في حكومته".



وأضاف أن "المكون تعرض لإبادة جماعية على يد جماعة "داعش" الوهابية والى يومنا هذا يعيش معظم المكون الايزيدي نازحين في مخيمات النزوح".



وأشار سليمان إلى أن المكون الايزيدي من المكونات الدينية الأساسية في البلاد لذاك نطالب القوى السياسية بمنح المكون حقيبة وزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني على غرار حكومتي علاوي والمالكي".