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مراسل العالم:سقوط قذائف صاروخية على القاعدة التركية بريف عفرين في اشتباكات بين مسلحي هيئة تحرير الشام والفيلق الثالث بريف حلب في سورية

الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

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