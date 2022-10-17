الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
٠١:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

استشهاد احد ضباط شرطة المرور على ايدي الارهابيين جنوب شرقي البلاد

استشهاد احد ضباط شرطة المرور على ايدي الارهابيين جنوب شرقي البلاد
الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

 اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)، استشهاد احد الضباط المنتسبين الى شرطة المرور حين اداء مهامه، على ايدي عناصر ارهابية مغفلة في مدينة سراوان (شرقي المحافظة).

العالم - ايران

واوضح "العميد احمد طاهري" لمراسل "ارنا" ، ان "النقيب عباسي" وهو احد ضباط شرطة المرور بمدينة سراوان، تعرض عند الساعة الحادية عشرة و20 دقيقة من صباح اليوم الاثنين، الى حادث اطلاق نار باستخدام سلاح رشاش "كلاشنكوف"، نفذته عناصر ارهابية مغفلة من داخل سيارة بيجو 405 صالون.

واضاف، ان عملية التحقيق للكشف عن ملابسات هذا الحادث والقبض على الارهابيين، بدات منذ تنفيذ الجريمة بحق الشهيد النقيب عباسي.

كما وجه قائد قوات الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان، خطابه الى الزمر الارهابية واعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية، من انهم لن يحققوا مآربهم البغيضة عبر اغتيال المدافعين عن امن البلاد؛ مؤكدا بان هذه الجرائم ستزيد الشعب الايراني قوة و وعيا في مواجهة اعدائه.

روابط ذات صلة

استشهاد تعبوي خلال اعمال الشغب في طهران

استشهاد احد كوادر الحرس الثوري في كردستان غرب ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

کيان الاحتلال يحتجز جثامين 122 شهيدا

مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية يلتقي أمير قطر

القضاء الايراني: سنعاقب كل من ينشر الأكاذيب لحرف الرأي العام

 وزير البترول المصري يؤكد جاهزية بلاده لضخ الغاز للبنان

ألمانيا... بدء إضراب للطيارين لمدة 3 أيام

مصادر: من المحتمل إلغاء خطة زيارة بن سلمان إلى كوريا الجنوبية