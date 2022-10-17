مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية يلتقي أمير قطر

العالم - ايران

وتوجه رضائي أمس الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة لافتتاح معرض الطاقات الاقتصادية الإيرانية وذلك على أعتاب كأس العالم لكرة القدم 2022، ومتابعة الوثائق الموقعة بين مسؤولي البلدين.

وأكد خلال اللقاء مع أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، على ضرورة توسيع تعاون البلدين في مختلف المجالات.

وتابع رضائي: بناءً على أوامر رئيس الجمهورية "آية الله رئيسي" بالتنفيذ الكامل للاتفاقيات الثنائية، لا حدود لتعزيز العلاقات مع قطر و رفع مستواها.

وأشار إلى حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، قائلا: إن هناك العديد من المجالات للتطور الكبير للتجارة بين إيران وقطر ويجب إزالة العقبات في هذا الصدد.

وتمنى رضائي، نجاح في قطر لتنظيم كأس العالم 2022 ، مضيفا أن إيران مستعدة لتقديم أي نوع من المساعدة للأصدقاء القطريين لهذا الحدث الهام .

من جانبه أكد الشيخ تميم على ضرورة تطوير العلاقات الإيرانية القطرية في جميع المجالات مضيفا أنه بالنظر إلى القواسم المشتركة التاريخية والثقافية إن توسيع وزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين مهم للغاية.

وتابع الشيخ تميم، يجب أن نحاول تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.