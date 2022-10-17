التطور العسكري الايراني يفقد الصهاينة صوابهم

العالم - العين الإسرائيلية

حيث أصبحت الهاجس الاكبر الذي تعيشه المؤسسات الامنية والعسكرية الاسرائيلية بسبب خطورتها التي يتحدث عنها خبراء العدو باسهاب.

استحوذ ملف التطور العسكري الإيراني ولا سيما صناعة المسيرات التي تغض مضاجع الاحتلال لما تشكله من تهديد حقيقي على مختلف الجبهات على التفزلة العبرية.

والى ملف آخر، مازالت الاوساط الاعلامية والسياسية الاسرائيلية في حال تقويم وتحليل لاتفاق الترسيم البحري بين لبنان وكيان الاحتلال الاسرائيلي.

وجل التحليلات تتحدث عن تفوق في الموقف لمصلحة حزب الله الذي أجبر "تل أبيب" على الرضوخ للمطالب اللبنانية ومع ذلك تبقى العين على حزب الله وعلى جهوزية العسكرية لمواجهة أي تطور محتمل.

هذه الموضوعات وسواها ناقشها برنامج "العين الإسرائيلية" في أحدث حلقاته مع النائب السابق في البرلمان اللبناني نزيه منصور.