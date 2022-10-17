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باختصار..

مجموعة عرين الأسود.. كابوس الاحتلال الجديد

الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

كتيبة عرين الأسود, تنظيم فلسطيني مقاوم حديث النشأة بات يطرح نفسه بقوة في الضفة الغربية، وفي 2 سبتمبر2022 كشفت عرين الأسود عن وجودها رسميا في إستعراض عسكري منظم بنابلس، بمراسم أربعينية تأبين مؤسسها محمد العزيزي والمقاوم عبود صبح .

العالم - باختصار

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