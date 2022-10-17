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مصادر فلسطينية: مقاومون يستهدفون حاجز سالم العسكري لقوات الاحتلال في غرب جنين بوابل من الرصاص

الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

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