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مراسلة العالم:القضاء على كامل أفراد مجموعة إرهابية من قياديي داعش خلال عمليات تمشيط للجيش السوري بمدينة جاسم بريف درعا الشمالي

الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

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