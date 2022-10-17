الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

القضاء على عدد من متزعمي "داعش" في ريف درعا بسوريا

القضاء على عدد من متزعمي
الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

قضت الجهات المختصة بالتعاون مع مجموعات أهلية وبمساندة الجيش السوري على مجموعة من متزعمي تنظيم (داعش) الإرهابي، خلال عملياتها الأمنية المستمرة في مدينة جاسم بريف درعا.

العالم-سوريا

وقال مصدر أمني : خلال متابعة العملية الأمنية واستكمال عمليات التمشيط في مدينة جاسم بريف درعا، تمكنت الجهات المختصة بالتعاون مع المجموعات المحلية والأهلية، وبإسناد من الجيش العربي السوري من القضاء على كامل أفراد المجموعة الإرهابية من متزعمي تنظيم (داعش) كانوا متحصنين ضمن أحد المقرات.

وأضاف المصدر: من بين القتلى الإرهابي رامي الصلخدي الملقب أبو معاوية الفالح الذراع اليمنى للإرهابي أبو عبد الرحمن العراقي، إضافة إلى الإرهابي أبو خالد الإدلبي وإرهابي يلقب بالداغر وآخرين مجهولي الهوية.

وأوضح المصدر أن عمليات التمشيط أسفرت عن ضبط مقر يتم بداخله تصنيع العبوات والأحزمة الناسفة التي كان يستخدمها إرهابيو (داعش) في عملياتهم، حيث تم العثور بداخله على عشرات العبوات والأحزمة الناسفة.

وأكد المصدر أن عمليات التمشيط مستمرة لتطهير المدينة من وجود إرهابيي (داعش)، مشيراً إلى أن وحدات الجيش تقوم بفرض طوق ناري حول المدينة، وتنفذ استهدافات مركزة بالوسائط النارية المناسبة لمواقع وتحركات إرهابيي (داعش).

روابط ذات صلة

 بأشد العبارات..سوريا تدين استمرار الممارسات الصيهونية بحق الفلسطينيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيران تحذر من التحريض على الشغب و فرنسا.. أزمة الوقود وسط استمرار الاضرابات

القضاء على عدد من متزعمي "داعش" في ريف درعا بسوريا

لبنان: بيان مشترك لحزب الله وحركة أمل بعد حادثة مشغرة

قائد الحرس الثوري الإسلامي يتمّم الحجة مع النظام السعودي

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 17-10-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 17-10-2022