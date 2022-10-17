القضاء على عدد من متزعمي "داعش" في ريف درعا بسوريا

العالم-سوريا

وقال مصدر أمني : خلال متابعة العملية الأمنية واستكمال عمليات التمشيط في مدينة جاسم بريف درعا، تمكنت الجهات المختصة بالتعاون مع المجموعات المحلية والأهلية، وبإسناد من الجيش العربي السوري من القضاء على كامل أفراد المجموعة الإرهابية من متزعمي تنظيم (داعش) كانوا متحصنين ضمن أحد المقرات.

وأضاف المصدر: من بين القتلى الإرهابي رامي الصلخدي الملقب أبو معاوية الفالح الذراع اليمنى للإرهابي أبو عبد الرحمن العراقي، إضافة إلى الإرهابي أبو خالد الإدلبي وإرهابي يلقب بالداغر وآخرين مجهولي الهوية.

وأوضح المصدر أن عمليات التمشيط أسفرت عن ضبط مقر يتم بداخله تصنيع العبوات والأحزمة الناسفة التي كان يستخدمها إرهابيو (داعش) في عملياتهم، حيث تم العثور بداخله على عشرات العبوات والأحزمة الناسفة.

وأكد المصدر أن عمليات التمشيط مستمرة لتطهير المدينة من وجود إرهابيي (داعش)، مشيراً إلى أن وحدات الجيش تقوم بفرض طوق ناري حول المدينة، وتنفذ استهدافات مركزة بالوسائط النارية المناسبة لمواقع وتحركات إرهابيي (داعش).