إيران تحذر من التحريض على الشغب وفرنسا.. أزمة الوقود وسط استمرار الاضرابات

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فيما حذر قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي من مغامرات خبيثة يقوم بها الصهاينة والداعمون الإقليميون لهم قرب حدود البلاد. من جهته فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على أشخاص وكيانات داخل إيران على خلفية أعمال الشغب التي تشهدها البلاد.

وفي ملفه الثاني سيتناول: تحذير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي 'برونو لومير' من أن وقت المفاوضات قد انتهى، بينما تستمر النقابات العمالية بإضراباتها التي أضرت بشدة بإمدادات الوقود.

وقال لومير إن إضراب الكونفدرالية العامة للشغل غير مقبول وغير منطقي، من جهته قال ممثل للكونفدرالية العامة للشغل إن العمال يواصلون إضرابهم الاحتجاجي في عدة مصاف ومستودعات مطالبين برفع أجورهم.

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