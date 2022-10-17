هذا ما قاله شياع السوداني  للسفير الألماني في بغداد

العالم-العراق

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الإثنين، سفير جمهورية المانيا الإتحادية لدى العراق مارتن ييغر".

وأضاف، أنه "وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا والموضوعات التي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها".

وتابع، "وتطرق اللقاء الى افاق التعاون المشترك، واهمية تنميته في مختلف المجالات".

وأكد السوداني وفق البيان، أن "توجه الحكومة المقبلة نحو بناء علاقات متوازنة مع محيطيها الاقليمي والدولي، كذلك تطلعها الى تنمية علاقات التعاون مع المانيا وعموم دول الإتحاد الأوروبي، وبما يعزز الطموحات والتطلعات المشتركة".

وبين السوداني، أن "كل جهوده تتركز حاليا على تشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة، وعلى اساس دقة الاختيار"، وشدد على ان "الحكومة المقبلة ستكون حكومة خدمات، تتضمن اصلاحات اقتصادية، واستثمار للايرادات النفطية بعيدا عن الفساد".

واعرب عن "تطلع الحكومة القادمة الى التعاون المثمر مع الشركات الالمانية في مجالات الطاقة والاختصاصات التقنية الاخرى".

من جانبه قدم السفير الالماني بحسب البيان، "تهانيه الى السوداني بمناسبة تكليفه برئاسة الحكومة المقبلة، مؤكدا رغبة حكومة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية، وبما يسهم في رفد التعاون والتنسيق المشترك على مختلف المستويات".