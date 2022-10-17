شاهد.. هذه السيناريوهات تنتظر الحكومة العراقية الجديدة

العالم - مراسلون

انتهاء حقبة كرسي الرئاسة الذي اثار الجدل مابين اطراف الكتل السياسية وعدم التوافق مابين الكتل الكردية فالمنصب لم يحل بمرشحي الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي ليكون مرشح التسوية عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية.

اربع وزارات خصصت للمكون الكردي من مجموع 22 وزارة بكابينة السوداني الجديدة، هل ستعود الخلافات بين الحزبين الكرديين من جديد حول المناصب السيادية بينهما.



تباين الآراء حول مصير الحكومة الجديدة و تشكيلها بالموعد المحدد والذي يكون لمدة شهر بعد تكليف رئيس الوزراء يكون سيد الموقف على الساحة السياسية العراقية و مع موقف التيار الصدري بشأن حكومة محمد شياع السوداني، يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة للحكومة الجديدة ربما إجهاضها قبل ولادتها يكون احد هذه السيناريوهات.

ويرى مراقبون ان تقسيم الوزارات الاربع بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قد تشعل الخلاف من جديد بينهما ما يعيق الاعلان عن الحكومة الجديدة.

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