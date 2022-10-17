إصابة طفل يمني بجروح بليغة بانفجار لغم من مخلفات العدوان في الحديدة

العالم-اليمن

وأفاد مراسل "المسيرة نت" في المحافظة بإصابة طفل بجروح بليغة وبتر قدميه نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان بمنطقة كيلو16 في مديرية الدريهمي.

يُذكر أن مواطنا أصيب في الـ9 من الشهر الحالي جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي شمال مديرية التحيتا بذات المحافظة، بالإضافة إلى استشهد مواطن وإصابة اثنين آخرين مطلع أكتوبر الجاري، جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان في ذات المديرية.

يشار إلى أن مركز التعامل مع الألغام، سجّل خلال الأشهر الأخيرة سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بشكل شبه يومي، جراء تعنت دول العدوان وعدم سماحها للأمم المتحدة بإدخال أجهزة نزع الألغام لتطهير المناطق الملوثة بالقنابل العنقودية والألغام في اليمن.